Europa League | Bologna-Aston Villa 1-3

Nel match di andata dei quarti di finale di Europa League, il Bologna ha perso 3-1 contro l'Aston Villa. La partita si è giocata allo stadio Dall'Ara, dove i padroni di casa sono partiti bene e sono riusciti a segnare un gol con Castro, che però è stato annullato per fuorigioco. La squadra ospite ha poi segnato tre reti nel corso del secondo tempo, portando a casa il risultato.

Il Bologna è sconfitto 3-1 dall'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Al Dall'Ara, i rossoblù partono forte e a metà del primo tempo trovano il gol con Castro annullato però per un fuorigioco millimetrico. Poco dopo, Ferguson colpisce la traversa, ma è la squadra di Unai Emery a sbloccare il risultato, con un colpo di testa di Konsa appena prima dell'intervallo. Gli inglesi raddoppiano a inizio ripresa, con Watkins ma i rossoblù, dopo tanti assalti, vanno in gol nel finale con Rowe. In pieno recupero, però, Watkins ristabilisce le distanze in favore degli ospiti. Il ritorno si giocherà il 16 aprile in Inghilterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Europa League: Bologna-Aston Villa 1-3 Europa League, definiti i Quarti: Bologna-Aston Villa è il big matchIl quadro dei Quarti di Finale di Europa League 2025/26 è ufficialmente completo: il Bologna di Vincenzo Italiano sarà l’unica rappresentante... Leggi anche: Europa League, il tabellone: rischio Roma-Bologna. E poi Aston Villa o Lione... Europa League, gol collection ottavi andata: le gare delle 18.45 Temi più discussi: Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pari; Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla; Designati gli arbitri di Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina; Europa League: in campo alle 21 Bologna-Aston Villa - DIRETTA. Europa League: a Bologna l'Aston Villa vince 3-1- CRONACA e FOTOA Bologna l'Aston Villa vince 3-1 - LACRONACA - per l'andata dei quarti di finale di Europa League Al 90' + 4 Bologna-ASTON VILLA 1-3. Gol di Watkins, per lui doppietta. Calcio d'angolo calciato da ... ansa.it Bologna-Aston Villa: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo realeGli uomini di Italiano tornano in campo al Dall’Ara per contendere ai Villans di Emery l’accesso alla semifinale del torneo ... tuttosport.com EUROPA LEAGUE I A Bologna l'Aston Villa vince 3-1 CRONACA e FOTO nella gara di andata dei quarti di finale #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/09/europa-league-a-bologna-laston-villa-vince-3-1-cronaca-e-foto_d5e796a0-ea22-4 - facebook.com facebook EUROPA LEAGUE I In campo Bologna - Aston Villa DIRETTA e FOTO per la gara andata dei quarti di finale #ANSA x.com