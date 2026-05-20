L' assessore Cremonese a Sola M5s | Non solo Morning Club anche Pescara Vecchia avrà i suoi eventi

L’assessore comunale ha annunciato che anche Pescara Vecchia ospiterà eventi, rispondendo in modo positivo alle critiche del consigliere M5s che aveva segnalato la mancanza di iniziative nel centro storico. La comunicazione arriva dopo che il consigliere aveva espresso preoccupazioni riguardo alla scarsa attenzione dell’amministrazione verso questa zona della città. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tipi di eventi o sulle tempistiche, ma la dichiarazione sottolinea l’intenzione di coinvolgere Pescara Vecchia in attività pubbliche.

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