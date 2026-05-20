L’assalto alla Flotilla e il conto politico che Meloni vuole scaricare sugli italiani

Nella giornata di ieri, l’esercito israeliano ha intercettato e assaltato le imbarcazioni della Flotilla che si trovavano in acque internazionali. Durante l’operazione sono stati sequestrati gli attivisti a bordo, tra cui ventinove cittadini italiani. La situazione ha generato una serie di reazioni e si discute sulle responsabilità dell’intervento, mentre il governo italiano ha espresso preoccupazione senza ancora assumere una posizione ufficiale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Anche ieri l’esercito israeliano ha assaltato le barche della Flotilla in acque internazionali e sequestrato gli attivisti, tra cui ventinove italiani. Dopo quello che il governo Netanyahu e i fascisti che lo sostengono hanno fatto e continuano a fare a Gaza e in Libano (senza dimenticare le continue violenze contro i palestinesi in Cisgiordania), un simile atto di pirateria appare quasi una sciocchezza. Ma non è una sciocchezza e non dovrebbe essere trattata come tale dal governo italiano, che in tutta questa situazione ha una responsabilità in più, in quanto alleato e fervente sostenitore di Trump e Netanyahu, almeno fino a quando i sondaggi non hanno cominciato a presentare il conto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’assalto alla Flotilla, e il conto politico che Meloni vuole scaricare sugli italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Israel Intercepts Gaza Aid Flotilla Near Crete, 11 Nations Worldwide Condemn Israel | Sullo stesso argomento Assalto alla Flotilla: Meloni fa finta di indignarsi. 29 italiani rapiti da IsraeleIl governo chiede spiegazioni fingendo indignazione ma hanno lasciato barche e cittadini italiani in balìa dell'esercito israeliano. L’ultimo assalto alla Flotilla, quattro italiani sulle navi abbordate oggi. “Sequestrati da Israele”Roma, 19 maggio 2026 – C’erano anche quattro italiani sulle ultime barche bloccate da Israele. Opinione impopolare: l’ennesimo assalto alla ennesima Flotilla non racconta nulla di nuovo su Israele ma racconta bene quanto l’Occidente sia molto più indignato per questi episodi che per la sorte dei palestinesi. Peraltro divertendosi a rubargli la scena sen x.com Calci, pugni, a dormire su pavimenti allagati: 40 ore di crudeltà: il racconto horror degli attivisti della Flotilla sulla nave israeliana. 60 in sciopero della fame reddit Assalto alla flottiglia per Gaza: la skipper riminese Lola Fabbri nelle mani delle autorità israelianeLa skipper riminese Lola Fabbri tra gli attivisti fermati al largo di Gaza. La 30enne era a bordo della Bayt Ummar (Elengi), una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso la Strisci ... altarimini.it L’ultimo assalto alla Flotilla, quattro italiani sulle navi abbordate oggi. Sequestrati da IsraeleGessica Lastrucci e Ilaria Del Mastro viaggiavano su Akka, a bodo della Don Juan c’erano Antonella Bundu, ex candidata alla presidenza della Toscana, e Dario Salvetti, esponente del Collettivo di fabb ... quotidiano.net