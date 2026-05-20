Assalto alla Flotilla | Meloni fa finta di indignarsi 29 italiani rapiti da Israele
Il governo italiano ha richiesto chiarimenti riguardo all’assalto alla Flotilla, affermando di essere indignato per quanto accaduto. Tuttavia, sono stati lasciati in mare e in mano dell’esercito israeliano diversi cittadini italiani e le loro imbarcazioni, senza interventi concreti per la loro tutela. Sono stati segnalati 29 italiani rapiti da forze israeliane durante l’operazione, mentre le autorità italiane non hanno ancora adottato misure specifiche per la loro liberazione o assistenza immediata.
Il governo chiede spiegazioni fingendo indignazione ma hanno lasciato barche e cittadini italiani in balìa dell'esercito israeliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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