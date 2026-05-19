L’ultimo assalto alla Flotilla quattro italiani sulle navi abbordate oggi Sequestrati da Israele

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, alcune barche sono state fermate da forze israeliane in acque internazionali, portando a un sequestro di quattro cittadini italiani presenti a bordo. Le imbarcazioni erano state intercettate durante un’operazione di controllo, e le autorità israeliane hanno confermato il sequestro dei mezzi e delle persone coinvolte. Sono in corso comunicazioni ufficiali tra le parti, mentre i cittadini italiani sono stati trasferiti in strutture di detenzione temporanea. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le autorità israeliane e gli organizzatori dell’attività marittima.

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Roma, 19 maggio 2026 – C’erano anche quattro italiani sulle ultime barche bloccate da Israele.  Gessica Lastrucci e Ilaria Del Mastro erano a bordo della nave Akka (anche chiamata Andros) a un’ottantina di miglia da Gaza, quando sono state fermate dalle forze della marina israeliana, “sequestrate”, insieme agli altri volontari, fa sapere tramite i social la Global Sumud Flotilla. Un video riprende i militari che si avvicinano con un gommone, e gli attivisti a bordo con le mani alzate. Costretta a sospendere la navigazione anche la Don Juan, su cui viaggiavano Antonella Bundu, ex candidata di Toscana Rossa alla presidenza della Regione Toscana, e Dario Salvetti, esponente del Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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