L’ultimo assalto alla Flotilla quattro italiani sulle navi abbordate oggi Sequestrati da Israele

Oggi, alcune barche sono state fermate da forze israeliane in acque internazionali, portando a un sequestro di quattro cittadini italiani presenti a bordo. Le imbarcazioni erano state intercettate durante un’operazione di controllo, e le autorità israeliane hanno confermato il sequestro dei mezzi e delle persone coinvolte. Sono in corso comunicazioni ufficiali tra le parti, mentre i cittadini italiani sono stati trasferiti in strutture di detenzione temporanea. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le autorità israeliane e gli organizzatori dell’attività marittima.

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