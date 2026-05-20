L’arte nel benessere urbano - presentazione del catalogo della mostra Humanitas di Andrea Roggi

Domenica 24 maggio 2026 alle 17.00, presso la Libreria Giunti Odeon di Firenze, si terrà la presentazione del catalogo del progetto artistico Humanitas di Andrea Roggi. Il volume, pubblicato da Giunti Editore, accompagna la mostra omonima, allestita nel 2025. L’evento offrirà l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro dell’artista, che ha coinvolto elementi di arte e benessere urbano. La presentazione intende illustrare le tematiche e le opere che caratterizzano il progetto.

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