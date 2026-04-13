I labirinti della memoria | alla Rosso Tiziano la presentazione del Catalogo di Liliana Agosti

Il 16 aprile alle 17:30 presso la Galleria Rosso Tiziano si svolgerà la presentazione del catalogo dell’artista Liliana Agosti, intitolato I labirinti della memoria. Il volume raccoglie le opere realizzate tra il 1975 e il 2025, accompagnate da fotografie e contributi critici scritti nel corso degli anni. L’evento offrirà l’occasione di esplorare il percorso artistico e le tematiche affrontate dall’artista nel suo lavoro.

Il 16 aprile, alle 17,30, alla Galleria Rosso Tiziano si terrà la presentazione dell'ultimo volume di Liliana Agosti, dal titolo I labirinti della Memoria: al suo interno, le opere di Liliana dal 1975 al 2025, oltre ad una serie di fotografie e contributi critici raccolti negli anni. La.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Arte contemporanea, il 21 gennaio la presentazione del catalogo della mostra "Nino Longobardi alla Reggia di Caserta"Domani (21 gennaio), alle ore 17, nella Sala degli Incontri d'arte si terrà la presentazione del catalogo "Nino Longobardi alla Reggia di Caserta". "Storie, note, visioni: Il mistero della bellezza", conversazione alla Rosso TizianoGiovedì 26 febbraio alle ore 17,30 alla Galleria Rosso Tiziano, via Taverna 41 – Piacenza, appuntamento con l’incontro "Storie, note, visioni: Il...