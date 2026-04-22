Saro Brancato | Enzo Sottile 1968-1978 | a Castelbuono la presentazione del catalogo dedicato alla mostra

Al Museo Civico di Castelbuono si è tenuta la presentazione del catalogo relativo alla mostra dedicata a Saro Brancato e Enzo Sottile, che si è svolta nel periodo tra il 1968 e il 1978. L'evento ha coinvolto figure legate alle opere esposte e ha avuto come scopo la presentazione del catalogo che raccoglie le immagini e le informazioni sulla mostra. Durante la presentazione sono stati illustrati i contenuti del volume e le caratteristiche dell'esposizione.

Al Museo Civico di Castelbuono la presentazione del catalogo dedicato alla mostra Saro Brancato Enzo Sottile. 1968-1978. L’appuntamento si terrà venerdì 24 aprile alle ore 17.30 nella Sala del Principe all'interno del Castello dei Ventimiglia, sede del museo.Curato da Angela Sottile, il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Castelbuono, le opere di Saro Brancato ed Enzo Sottile in mostra al Museo Civico "I labirinti della memoria": alla Rosso Tiziano la presentazione del Catalogo di Liliana AgostiIl 16 aprile, alle 17,30, alla Galleria Rosso Tiziano si terrà la presentazione dell'ultimo volume di Liliana Agosti, dal titolo I labirinti della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Saro Brancato / Enzo Sottile – 1968-1978Doppia personale di Saro Brancato ed Enzo Sottile, dedicata a un decennio cruciale della loro formazione e della loro ricerca: gli anni compresi tra il 1968 e il 1978. Sabato 7 marzo 2026, alle ore 18 ... artribune.com Periferia e cittadinanza: un decennio di sperimentazione artistica a CastelbuonoSabato 7 marzo 2026, alle ore 18.00, il Museo Civico di Castelbuono inaugura la doppia personale di Saro Brancato ed Enzo Sottile, dedicata a un decennio cruciale della loro formazione e della loro ... lasicilia.it