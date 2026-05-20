L'Arsenal vince la Premier senza giocare | i calciatori festeggiano il titolo al centro d'allenamento

Dopo ventidue anni, l'Arsenal ha conquistato il titolo di Premier League senza scendere in campo, grazie al pareggio del Manchester City. I giocatori hanno deciso di festeggiare il trionfo nel centro di allenamento, dove si sono riuniti tutti insieme per condividere la vittoria. La presenza di molti tifosi si è unita ai festeggiamenti, creando un’atmosfera di gioia e celebrazione. La squadra ha mostrato entusiasmo e soddisfazione, mentre i supporter hanno applaudito e cantato per il successo ottenuto.

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