L'Arsenal vince la Premier senza giocare | i calciatori festeggiano il titolo al centro d'allenamento
Dopo ventidue anni, l'Arsenal ha conquistato il titolo di Premier League senza scendere in campo, grazie al pareggio del Manchester City. I giocatori hanno deciso di festeggiare il trionfo nel centro di allenamento, dove si sono riuniti tutti insieme per condividere la vittoria. La presenza di molti tifosi si è unita ai festeggiamenti, creando un’atmosfera di gioia e celebrazione. La squadra ha mostrato entusiasmo e soddisfazione, mentre i supporter hanno applaudito e cantato per il successo ottenuto.
L'Arsenal ha vinto dopo ventidue anni la Premier League, i calciatori hanno festeggiato il titolo in modo fragoroso e rumoroso tutti insieme al centro d'allenamento dopo aver visto il pareggio del Manchester City. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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