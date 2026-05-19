Dopo 22 anni di attesa l’Arsenal torna campione d’Inghilterra | Londra si tinge di rosso!

Dopo ventidue anni, l’Arsenal ha vinto di nuovo il campionato di Premier League. La squadra di Londra ha concluso la stagione in prima posizione, portando a casa il titolo dopo un lungo periodo senza successi di questo livello. La vittoria è stata celebrata nel quartiere nord di Londra, dove i tifosi si sono radunati in strada per festeggiare il ritorno sulla vetta del calcio inglese. La squadra ha raggiunto il traguardo con una serie di risultati positivi nelle partite decisive.

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