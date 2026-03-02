Iran Crosetto e Tajani ammettono | L’Italia non avvisata dei raid Ma continuano a stare con Usa e Israele senza se e senza ma

Il ministro della Difesa e il ministro degli Esteri italiani hanno confermato che l’Italia non è stata avvisata in anticipo dei raid condotti dagli Stati Uniti e Israele. Nonostante questa mancanza di comunicazione, entrambi i ministri hanno mantenuto la loro posizione di sostegno alle alleanze con gli Stati Uniti e Israele, senza esprimere riserve o critiche ufficiali. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni internazionali e decisioni condivise tra i governi coinvolti.

Iran, l'Italia non è stata avvisata del raid contro dagli alleati. Crosetto e Tajani d'accordo: Teheran una minaccia La linea del governo italiano sul nuovo fronte di guerra aperto dagli Stati Uniti di Donald Trump e dall’Israele di Benjamin Netanyahu contro l’Iran è, nelle intenzioni, fin troppo lineare: Roma si colloca nel perimetro politico di Washington e Tel Aviv e attribuisce l’escalation all’ostinazione di Teheran sul nucleare e sui missili. Ma proprio mentre l’esecutivo prova a dare un senso compiuto a una crisi ancora in pieno movimento, affiora la parte più fumosa: il ruolo dell’Italia. Un Paese che, come ha ammesso lo... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Guerra in Iran, Tajani e Crosetto in Parlamento ammettono che l’Italia non è stata informata: “Usa e Israele hanno deciso in modo riservato”. Scontro frontale con Conte

Iran, Crosetto e Tajani alle Camere si schierano con Usa e Israele come su Gaza: “Raid per difesa da minaccia imminente e permanente”"I nostri connazionali nella regione sono la nostra priorità assoluta", ha detto Tajani, spiegando che sono 70mila quelli coinvolti nelle aree...

Crosetto e Tajani in audizione in Parlamento: cosa hanno detto i ministri dopo l’attacco di Usa e Israele all’IranGuido Crosetto e Antonio Tajani in audizione: sicurezza dei cittadini italiani, gestione diplomatica della crisi e ripercussioni economiche ed energetiche nel Golfo. notizie.it

Iran, Crosetto e Tajani alle Camere, è scontro. Meloni: Teheran non attacchi o sarà peggioIl capo dell'esecutivo: «Crisi del diritto internazionale figlia dell'aggressione russa all'Ucraina». Audizione agitata per i due ministri. Le ... avvenire.it

