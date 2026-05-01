Daniele Minelli | In Serie A partite corrette da persone esterne al VAR Ma se parli resti senza lavoro

Daniele Minelli, ex arbitro di Serie A e B, ha parlato a Fanpage.it del sistema che regola le decisioni nel calcio italiano, affermando che le partite di alto livello sono corrette da arbitri esterni al VAR. Ha inoltre commentato il clima di paura tra gli arbitri, sottolineando che denunciare problemi interni comporta il rischio di perdere il lavoro. Minelli ha criticato la mancanza di meritocrazia e il peso della politica sportiva all’interno dell’associazione arbitri.

Daniele Minelli, ex arbitro di Serie A e B, racconta a Fanpage.it il meccanismo perverso dell'AIA dove la meritocrazia è sacrificata sull'altare della politica sportiva: "Denunciare in attività? Troppo alto il rischio che si corre. Ciò che rischi è di ritrovarti dismesso a fine anno e vorrebbe dire rimanere senza lavoro".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Daniele Minelli: In Serie A partite corrette da persone esterne al VAR. Ma se parli resti senza lavoroDalle bussate in sala VAR per aggiustare i voti dei colleghi, in una pratica che altera le carriere e la regolarità del campionato, fino alla gestione dei verbali, che lo stesso Minelli definisce f ... fanpage.it

Minelli sullo scandalo arbitri: Venivano modificati i regolamenti ad personam, falsificati i votiQuel che sta succedendo è frutto di una gestione prevalentemente politica e tutt'altro che meritocratica che va avanti da anni.. tuttomercatoweb.com

La Stampa. . Daniele Minelli, che ha abbandonato il mondo arbitrale un anno fa denunciando il sistema, vede nei fatti attuali null'altro che la conferma di quanto denuncia da tempo: «Quello che sta succedendo quest'anno non può essere accettato per qualità - facebook.com facebook

Lo sfogo dell’ex arbitro Daniele #Minelli al Giorno: “Hanno ucciso la mia passione e a me questo metodo non andava più. Ho lasciato l’AIA; perché non volevo più guardare certe cose. A livello personale è stata una battaglia, ma porto alla luce un sistema non x.com