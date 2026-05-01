Daniele Minelli | In Serie A partite corrette da persone esterne al VAR Ma se parli resti senza lavoro

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniele Minelli, ex arbitro di Serie A e B, ha parlato a Fanpage.it del sistema che regola le decisioni nel calcio italiano, affermando che le partite di alto livello sono corrette da arbitri esterni al VAR. Ha inoltre commentato il clima di paura tra gli arbitri, sottolineando che denunciare problemi interni comporta il rischio di perdere il lavoro. Minelli ha criticato la mancanza di meritocrazia e il peso della politica sportiva all’interno dell’associazione arbitri.

Daniele Minelli, ex arbitro di Serie A e B, racconta a Fanpage.it il meccanismo perverso dell'AIA dove la meritocrazia è sacrificata sull'altare della politica sportiva: "Denunciare in attività? Troppo alto il rischio che si corre. Ciò che rischi è di ritrovarti dismesso a fine anno e vorrebbe dire rimanere senza lavoro".🔗 Leggi su Fanpage.it

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