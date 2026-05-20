L’argilla di Lecce conquista Roma | il Clay Show di Lorenzo Colì

Un piccolo laboratorio di Lecce è riuscito a portare il suo progetto fino a Roma, partecipando al Clay Show. La partecipazione si è svolta durante l’evento che si tiene a Sanremo, coinvolgendo un artista che ha collaborato con diversi partner. Tra le aziende e i soggetti che supportano il progetto ci sono realtà locali e nazionali, tutte coinvolte nella realizzazione dello spettacolo. La presenza a Roma rappresenta un passo importante per il laboratorio e il suo artigiano, che hanno portato avanti questa iniziativa in modo indipendente.

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? Punti chiave Come ha fatto un piccolo laboratorio leccese a raggiungere Sanremo?. Chi sono i partner che accompagneranno l'artista nel Clay Show?. Cosa trasformerà la materia grezza in oggetti d'arte durante l'evento?. Perché questo incontro tra Puglia e Roma cambierà il design contemporaneo?.? In Breve Evento il 21 maggio alle ore 18:00 presso la galleria Thesign di Roma.. Collaborazione con Cantine Paololeo di San Donaci e wedding planner Flavia Robbe.. Charlot Ceramica nasce nel 1987 con radici artistiche iniziate negli anni 70.. L'artista Lorenzo Colì ha sponsorizzato tecnicamente l'Extra Festival di Sanremo.. Il 21 maggio dalle ore 18:00 alla galleria Thesign di Roma, il Maestro Lorenzo Colì presenterà le opere di Charlot Ceramica durante un Clay Show dedicato all’artigianato d’eccellenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’argilla di Lecce conquista Roma: il Clay Show di Lorenzo Colì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Medvedev si prepara per Roma: riflessioni sincere e strategie per il Clay. Simone Luzi in "Uomo di mer*a", stand up comedy show a LecceIl Piccio Booking & Stand Up Comedy Lecce presentanoSimone Luzi in* Uomo di Mer*a *Stand Up Comedy Show?? QUANDO?Sabato 23 maggio 2026Ingresso ore...