Simone Luzi in Uomo di mer*a stand up comedy show a Lecce

Da lecceprima.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Piccio Booking & Stand Up Comedy Lecce presentanoSimone Luzi in* Uomo di Mer*a *Stand Up Comedy Show?? QUANDO?Sabato 23 maggio 2026Ingresso ore 20:30?PRESSOOfficine Culturali Ergot - P.tta Falconieri 1b, LecceIL LINK ALLA BIGLIETTERIA: https:linktr.eeLinkAiBigliettiSIMONE. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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