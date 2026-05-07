Il tennista russo ha annunciato il suo arrivo a Roma in vista del prossimo torneo sulla terra battuta. Dopo aver partecipato alle ultime competizioni, ha dichiarato di aver lavorato intensamente per adattarsi alle condizioni del campo e di essere motivato a migliorare le sue prestazioni. La sua presenza nel torneo è confermata, e si sta preparando con allenamenti specifici in vista delle partite sulla terra rossa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Daniil Medvedev sta cercando di recuperare dopo un inizio difficile nella stagione sulla terra battuta del 2026, mentre si prepara per l’Italian Open. Il tennista russo ha registrato il suo miglior risultato sulla terra rossa di quest’anno con un’uscita agli ottavi di finale al Madrid Open, dove ha subito una sconfitta da parte di Flavio Cobolli. In precedenza, era stato eliminato al primo turno del Torneo di Monte Carlo da Matteo Berrettini. Malgrado queste difficoltà, Medvedev, attualmente nono nella classifica ATP e settimo nel seeding a Roma, mantiene un atteggiamento positivo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Medvedev si prepara per Roma: riflessioni sincere e strategie per il Clay.

Notizie correlate

Meteo, Roma resta asciutta ma il Nord si prepara a piogge e calo termicoLe condizioni meteorologiche che interessano la Capitale e l’intera penisola in questo sabato 18 aprile 2026 presentano un quadro di progressiva...

Il ritorno di Dybala e l’ombra dell’addio: la Roma si prepara al salutoQuesto è il momento decisivo per la Roma: la corsa alla Champions League è infuocata e ogni partita rappresenta un banco di prova fondamentale per i...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L'Europa si arma per l'apocalisse: Medvedev profetizza la guerra inevitabile; Cobolli, dove vedere in tv e streaming la sfida con Zverev: orario e precedenti (l'ultimo recentissimo); Pallonetti, smorzate ed esultanze: Cobolli è meraviglioso con Medvedev! Gli highlights; Cobolli-Zverev domani a Madrid: orario, TV, streaming e precedenti. Flavio cerca la semifinale.

Medvedev a Madrid: perché ha rifiutato l'allenamento al BernabéuDaniil Medvedev ritrova smalto sulla terra di Madrid e vola agli ottavi: il no al Bernabéu prima di Cobolli Daniil Medvedev ritrova smalto sulla terra battuta madrilena. Dopo il suo combattimento cont ... msn.com

Medvedev rifiuta l'allenamento al Bernabéu: ecco perchéDaniil Medvedev ritrova colore a Madrid, ma una domanda ha catturato l'attenzione: allenarsi al Santiago Bernabéu. Il russo ha spiegato perché ha preferito restare cauto prima degli ottavi di finale. msn.com

Svelato l’outfit di Medvedev a Roma per non farsi riconoscere e asfaltare da Sinner. - facebook.com facebook

UN SUPER COBOLLI BATTE MEDVEDEV Flavio batte agli ottavi il russo (6-3; 5-7; 6-4) in 2 ore e 21 minuti raggiungendo per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000 Per l’azzurro si tratta della prima vittoria in carriera contro Medvedev e sale x.com