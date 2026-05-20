L' aretino Valter Bertini nominato coordinatore della Federazione architetti toscani
L'architetto di Arezzo è stato scelto come coordinatore della Federazione architetti toscani, l'organismo che raccoglie e rappresenta gli ordini degli architetti nelle varie province della regione. La nomina è stata comunicata di recente e coinvolge un professionista con esperienza nel settore. La Federazione si occupa di coordinare le attività degli ordini provinciali e di promuovere iniziative a livello regionale nel campo dell'architettura. La nomina del nuovo coordinatore è stata ufficializzata attraverso una comunicazione formale.
L'architetto aretino Valter Bertini è stato nominato coordinatore della Federazione architetti toscani, l'organismo che riunisce e rappresenta gli ordini degli architetti delle province della Toscana. La nomina, accolta con soddisfazione dalla comunità professionale, è considerata un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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