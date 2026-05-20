L’Arch Valter Bertini nominato Coordinatore della Federazione Architetti Toscani

L’architetto Valter Bertini è stato nominato Coordinatore della Federazione Architetti Toscani. La nomina è stata resa nota il 20 maggio 2026 e riguarda il ruolo di guida all’interno dell’associazione regionale degli architetti. La scelta ufficiale è stata comunicata attraverso un comunicato emesso dall’organizzazione. La sua nomina si inserisce in un momento di rinnovamento per la federazione, che si occupa di rappresentare e coordinare gli architetti della Toscana.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – L’Arch. Valter Bertin i nominato Coordinatore della Federazione Architetti Toscani: un’opportunità per il territorio. La comunità professionale degli architetti accoglie con grande soddisfazione la nomina dell’Arch. Valter Bertini a Coordinatore della Federazione Architetti Toscani, organismo che riunisce e rappresenta gli Ordini degli Architetti delle province della Toscana. Questo incarico rappresenta un riconoscimento importante non solo sul piano personale, ma anche per l’intero territorio della provincia di Arezzo, che potrà così avere un ruolo ancora più attivo nel dibattito regionale sui temi dell’architettura, dell’urbanistica e della qualità dell’ambiente costruito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Arch. Valter Bertini nominato Coordinatore della Federazione Architetti Toscani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Unicoop, Cibella nominato coordinatore provincialeAlessandro Cibella è il nuovo coordinatore provinciale di Unicoop Sicilia per Agrigento. Fondazione Architetti Firenze, Egidio Raimondi nominato presidenteFirenze, 3 aprile 2026 – Egidio Raimondi è il nuovo presidente della Fondazione Architetti Firenze. L’Arch. Valter Bertini nominato Coordinatore della Federazione Architetti ToscaniQuesto incarico rappresenta un riconoscimento importante non solo sul piano personale, ma anche per l’intero territorio della provincia di Arezzo, che potrà così avere un ruolo ancora più attivo nel ... lanazione.it Architetti, il nuovo presidente è Valter Bertini: ecco tutte le cariche dell'Ordine professionaleSi è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo, eletto per il quadriennio 2025–2029. Il primo atto ... corrierediarezzo.it