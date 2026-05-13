L' architettura del pensiero e la geometria sacra Dal codice segreto delle tarsie marmoree della cattedrale al mistero di San Nicola

Continuano i tour guidati di 'RiscopriAmo Pisa', un’iniziativa del Comune di Pisa che invita i partecipanti a scoprire i segreti dell’architettura e della geometria sacra della città. Le visite sono gratuite e aperte a un massimo di 30 persone, residenti nel Comune o, se ci sono posti disponibili, anche nei Comuni vicini dell’ambito Terre di Pisa. L’obiettivo è esplorare i dettagli nascosti delle tarsie marmoree e il mistero di San Nicola.

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