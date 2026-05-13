L' architettura del pensiero e la geometria sacra Dal codice segreto delle tarsie marmoree della cattedrale al mistero di San Nicola
Continuano i tour guidati di 'RiscopriAmo Pisa', un’iniziativa del Comune di Pisa che invita i partecipanti a scoprire i segreti dell’architettura e della geometria sacra della città. Le visite sono gratuite e aperte a un massimo di 30 persone, residenti nel Comune o, se ci sono posti disponibili, anche nei Comuni vicini dell’ambito Terre di Pisa. L’obiettivo è esplorare i dettagli nascosti delle tarsie marmoree e il mistero di San Nicola.
Continuano i tour guidati dell’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa.Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o, in caso di posti liberi, nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuarsi sul.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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