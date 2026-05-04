A Chieti, si svolge una visita guidata dedicata all’arte e alla storia sacra, con particolare attenzione alla cattedrale costruita sulle rovine di un tempio dedicato a Ercole. Durante il percorso, vengono illustrate le modalità con cui fu scelto un eremita per risolvere il conflitto tra cattolici e ariani. L’itinerario permette di scoprire dettagli sulla storia religiosa e architettonica della zona.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde la cattedrale costruita sulle rovine del tempio di Ercole?. Come fu scelto l'eremita per risolvere lo scontro tra cattolici e ariani?. Chi ha creato il rilievo che racconta l'arrivo della delegazione episcopale?. Perché questa visita punta a trasformare la festa del patrono in cultura?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 16.30 ritrovo presso la Cripta della cattedrale. Angela Rossi e Mariangela Terrenzio guidano il percorso iconografico. Cattedrale costruita sulle rovine di un antico tempio romano di Ercole. Rilievo di Giuseppe Sammartino sull'altare maggiore illustra l'elezione del Santo. Sabato 9 maggio alle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, viaggio nell’arte: visita guidata tra fede e storia sacra

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