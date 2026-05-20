L’architetto Usa dell’accordo sul nucleare con l’Iran del 2015 Robert Malley a TPI | Il JCPOA non doveva morire Ora ogni intesa sarà più fragile
L’architetto dell’accordo sul nucleare con l’Iran del 2015, un funzionario statunitense, ha recentemente dichiarato che il JCPOA non avrebbe dovuto cessare di esistere. Ha aggiunto che, a causa di questa situazione, ogni futuro accordo tra le parti risulterà più fragile. Il funzionario ha espresso la sua convinzione nel valore del dialogo e ha sottolineato come la sua intenzione fosse mantenere vivo l’accordo. La sua posizione si inserisce nel dibattito internazionale sulle trattative e le tensioni legate alla questione nucleare.
Robert Malley crede ancora nel dialogo. È considerato l’uomo che ha architettato l’accordo sul nucleare con l’Iran del 2015, con cui l’amministrazione Obama ottenne la limitazione dell’arricchimento dell’uranio da parte di Teheran e un piano di ispezioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), in cambio di un allentamento delle sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell’Europa. Nella sua carriera ha guidato i negoziati con la Repubblica islamica per due presidenti, Barack Obama e Joe Biden, dopo aver contribuito a forgiare la politica estera Usa nella regione già con Bill Clinton. Oggi lavora come ricercatore presso la Yale Jackson School of Global Affairs e osserva, con occhio lucido e col peso di chi quella storia l’ha vissuta dall’interno, il disastro che si è consumato dopo la fine di quell’accordo. 🔗 Leggi su Tpi.it
WAR ON IRAN: Will This Be the END of the US Bases in the Gulf States (Dr. Abdulaziz Sager)
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