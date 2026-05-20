L’architetto dell’accordo sul nucleare con l’Iran del 2015, un funzionario statunitense, ha recentemente dichiarato che il JCPOA non avrebbe dovuto cessare di esistere. Ha aggiunto che, a causa di questa situazione, ogni futuro accordo tra le parti risulterà più fragile. Il funzionario ha espresso la sua convinzione nel valore del dialogo e ha sottolineato come la sua intenzione fosse mantenere vivo l’accordo. La sua posizione si inserisce nel dibattito internazionale sulle trattative e le tensioni legate alla questione nucleare.

Robert Malley crede ancora nel dialogo. È considerato l’uomo che ha architettato l’accordo sul nucleare con l’Iran del 2015, con cui l’amministrazione Obama ottenne la limitazione dell’arricchimento dell’uranio da parte di Teheran e un piano di ispezioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), in cambio di un allentamento delle sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell’Europa. Nella sua carriera ha guidato i negoziati con la Repubblica islamica per due presidenti, Barack Obama e Joe Biden, dopo aver contribuito a forgiare la politica estera Usa nella regione già con Bill Clinton. Oggi lavora come ricercatore presso la Yale Jackson School of Global Affairs e osserva, con occhio lucido e col peso di chi quella storia l’ha vissuta dall’interno, il disastro che si è consumato dopo la fine di quell’accordo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’architetto Usa dell’accordo sul nucleare con l’Iran del 2015 Robert Malley a TPI: “Il JCPOA non doveva morire. Ora ogni intesa sarà più fragile”

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