Chiavenna fermato per un controllo viene trovato con la droga E in casa scoperto oltre un chilo di stupefacenti

A Chiavenna, durante un controllo di routine, un uomo è stato fermato e trovato in possesso di droga. Successivamente, in casa sono stati rinvenuti oltre un chilo di sostanze stupefacenti, tra cui cristalli di crystal meth, ketamina, hashish e metanfetamina. La polizia ha sequestrato tutto il materiale e ha arrestato l’uomo, che ora si trova in custodia. Le autorità continuano le indagini per approfondire il caso.

Chiavenna (Sondrio), 11 aprile 2026 – Crystal meth, ketamina, hashish e metanfetamina per un totale di un chilo di sostanze stupefacenti. Si tratta del quantitativo complessivo sequestrato nella notte tra il 10 e l’11 aprile dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Chiavenna, insieme ai militari delle Stazioni di Chiavenna e Novate Mezzola, che hanno arrestato in flagranza un italiano classe 1999 con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione della microcriminalità e al contrasto del degrado urbano. Il comportamento sospetto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiavenna, fermato per un controllo viene trovato con la droga. E in casa scoperto oltre un chilo di stupefacenti Oltre un chilo di droga in casa: arrestato 25enne a ChiavennaOltre un chilo di sostanze stupefacenti tra crystal meth, ketamina, hashish e metanfetamina. Caffè, aperitivi e stupefacenti: barista in manette con oltre un chilo di drogaAltro che caffè e aperitivi: nel bar finito nel mirino della Polizia Locale si sarebbe venduto anche ben altro.