L’antifrode apre la sede a Riccagioia

È stato annunciato l’apertura di una nuova sede dell’Ispettorato centrale della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari nella regione Lombardia. La struttura sarà ubicata nella tenuta agricola di Riccagioia, che è gestita dalla Fondazione e di proprietà di Ersaf Lombardia. La decisione riguarda l’insediamento di un ufficio dedicato alle attività di controllo e verifica relative ai prodotti agroalimentari nella zona. La sede entrerà in funzione nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato ufficialmente.

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Una nuova sede dell’ Ispettorato centrale della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) della Lombardia sorgerà nella tenuta agricola di Riccagioia gestita dalla Fondazione, di proprietà di Ersaf Lombardia. L’apertura della sede decentrata rientra nel più ampio piano di riordino degli uffici territoriali firmato nei giorni scorsi dal ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. Ciò a ribadire la particolare importanza assunta dal comparto agricolo nelle province meridionali della Lombardia e, dunque, anche in provincia di Pavia, dove la rilevanza del settore vitivinicolo e agro-industriale, la produzione di diverse Dop e Igp e lo sviluppo dell’ agricoltura biologica rappresentano un solido punto di riferimento dell’intera produzione regionale lombarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’antifrode apre la sede a Riccagioia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Garage Venezia apre la seconda sedeGarage Venezia, associata a Confartigianato Cesena, conferma il suo spirito imprenditoriale e la forte vocazione territoriale con l’apertura della... Il Gruppo Resicar apre in città la nuova sede ChanganNovara fa un passo deciso verso la mobilità elettrica di nuova generazione: il Gruppo Resicar apre in città la nuova sede Changan in Corso...