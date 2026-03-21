garage venezia apre la seconda sede

Garage Venezia, affiliata a Confartigianato Cesena, ha inaugurato una nuova sede a Savignano, portando avanti il suo impegno nel settore. La seconda apertura si inserisce nell’attività dell’azienda, che mantiene una forte connessione con il territorio. L’azienda si occupa di servizi nel settore automobilistico e ha ampliato la propria presenza con questa nuova struttura.

Garage Venezia, associata a Confartigianato Cesena, conferma il suo spirito imprenditoriale e la forte vocazione territoriale con l’apertura della seconda sede a Savignano. Dopo oltre dieci anni di attività a Cesena, l’azienda ha scelto di ampliare i propri servizi inaugurando la nuova sede in via Emilia Ovest 86. Presente Simona Morghenti, responsabile area creazione e sviluppo di impresa e persone di Confartigianato Cesena, che ha tagliato il nastro inaugurale e ha sottolineato come questa apertura rappresenti un esempio concreto di crescita e radicamento sul territorio, testimonianza dell’importanza delle realtà imprenditoriali locali.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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