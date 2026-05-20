L’Angoscia di Kierkegaard | Filosofia Cervello e Psicologia

Søren Kierkegaard, filosofo danese del XIX secolo, è noto come uno dei primi pensatori a esplorare il concetto di angoscia e la relazione tra individuo e scelta. La sua riflessione si concentra sulle emozioni profonde e sui dilemmi esistenziali che affliggono l’essere umano di fronte alle decisioni. Le sue idee hanno influenzato diversi ambiti, tra cui la psicologia e le neuroscienze, portando a un’indagine più approfondita sui meccanismi mentali e emotivi legati all’angoscia. Le sue teorie continuano a essere oggetto di studio e dibattito ancora oggi.

?di Manila Scaramella • 20 Maggio 2026.?Søren Kierkegaard, il “padre dell’esistenzialismo”, ci ha lasciato un’eredità che, a distanza di secoli, risuona ancora con forza nella psicologia e nelle neuroscienze. Il suo concetto di angoscia, in particolare, non è solo un’idea astratta, ma descrive una condizione esistenziale che le nostre conoscenze attuali possono aiutarci a capire meglio.?Secondo Kierkegaard, l’angoscia è un sentimento molto più complesso della paura. La paura ha un oggetto specifico (un pericolo, una persona), mentre l’angoscia è la “vertigine della libertà”. È quel senso di vuoto che nasce dalla consapevolezza delle infinite possibilità che abbiamo di fronte e dalla responsabilità di scegliere. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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A CORAGEM de não ter CERTEZA

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