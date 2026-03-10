Settimana del Cervello al Policlinico di Foggia | servizi specialistici gratuiti nella struttura di Psicologia Clinica

Durante la settimana dedicata al Cervello, il Policlinico di Foggia offre servizi specialistici gratuiti presso la struttura di Psicologia Clinica. La struttura a direzione universitaria, sotto la guida di un responsabile, mette a disposizione diversi approfondimenti e consulti per il pubblico interessato. L’iniziativa si svolge all’interno del reparto di Psicologia Clinica, con operatori specializzati pronti a fornire supporto e informazioni.

Colloqui di coppia, screening cognitivo, prevenzione dell'Alzheimer e orientamento ai servizi. I servizi specialistici a disposizione della comunità, dal 16 al 20 marzo, con una semplice prenotazione La Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale Psicologia Clinica a direzione universitaria del Policlinico Foggia, Responsabile Prof.ssa Annamaria Petito, aderisce all’iniziativa nazionale ‘Settimana del Cervello’, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del benessere psicologico, incoraggiare comportamenti protettivi e fornire informazioni in merito ai servizi offerti dalla Struttura. Dal 16 al 20 marzo 2026, nella fascia oraria 9. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

