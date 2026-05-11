La Simbiosi Necessaria | Perché Filosofia e Psicologia sono le Fondamenta dell’Umano

In un momento in cui la tecnologia e la velocità dominano la vita quotidiana, si parla sempre più spesso di come filosofia e psicologia siano fondamentali per capire l’essere umano. La riflessione si concentra sul ruolo di queste discipline nel fornire strumenti per affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. La discussione si svolge in un contesto che evidenzia la necessità di mantenere un legame con le radici della nostra identità.

? Di Manila Scaramella Data: 11 Maggio 2026?In un’epoca caratterizzata da una rincorsa frenetica alla prestazione e all’ottimizzazione digitale, rischiamo di smarrire la comprensione profonda di chi siamo. Spesso percepite come discipline distinte — l’una teorica, l’altra pratica — filosofia e psicologia costituiscono in realtà un unico, vitale sistema di orientamento per l’esistenza umana.?Un Legame Etico e Radicale.?Il legame tra queste due discipline non è solo storico, ma profondamente etico. La psicologia, nel suo sforzo di comprendere e curare la mente, trova nella filosofia la sua bussola morale. Senza un’indagine filosofica su cosa sia il “bene”, la felicità o la giustizia, la pratica psicologica rischierebbe di ridursi a una tecnica per riparare ingranaggi comportamentali, anziché prendersi cura di persone.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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