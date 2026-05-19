Santa Marinella oltre 6 milioni per scuole e sicurezza idrogeologica
A Santa Marinella è stato avviato un intervento di oltre 6 milioni di euro destinato a lavori pubblici. Le risorse saranno impiegate per interventi nelle scuole e per interventi sulla sicurezza idrogeologica del territorio. L’avvio delle operazioni è stato annunciato il 19 maggio 2026, segnando l’inizio di una fase concreta di realizzazione di questi progetti. Le opere coinvolgono diverse aree della città, con l’obiettivo di migliorare le strutture scolastiche e prevenire rischi legati a eventi atmosferici.
Santa Marinella, 19 maggio 2026 – Un pacchetto di opere pubbliche da oltre 6 milioni di euro entra nella fase operativa a Santa Marinella. Il Comune ha nominato il nuovo Responsabile Unico del Progetto, incaricato di seguire sei interventi considerati strategici per l’edilizia scolastica e la sicurezza idrogeologica del territorio. L’incarico è stato affidato all’ingegner Qualtiero Funari, chiamato a garantire il coordinamento dei cantieri e la continuità amministrativa degli interventi già avviati o in fase avanzata di affidamento. Il programma è finanziato in larga parte con fondi PNRR Next Generation e risorse ministeriali. La nomina arriva in una fase delicata per l’ente, attualmente guidato dalla Commissaria Prefettizia Desideria Toscano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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