Santa Marinella oltre 6 milioni per scuole e sicurezza idrogeologica

A Santa Marinella è stato avviato un intervento di oltre 6 milioni di euro destinato a lavori pubblici. Le risorse saranno impiegate per interventi nelle scuole e per interventi sulla sicurezza idrogeologica del territorio. L’avvio delle operazioni è stato annunciato il 19 maggio 2026, segnando l’inizio di una fase concreta di realizzazione di questi progetti. Le opere coinvolgono diverse aree della città, con l’obiettivo di migliorare le strutture scolastiche e prevenire rischi legati a eventi atmosferici.

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