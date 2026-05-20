L’AN Brescia si congeda dalla Champions League con il prestigioso blitz di Belgrado
L’AN Brescia ha concluso la sua partecipazione alla Champions League con una vittoria in trasferta contro una squadra di Belgrado. La squadra ha affrontato diverse sfide nel corso della competizione, riuscendo a competere con alcune delle principali formazioni internazionali. La stagione si è chiusa con un risultato positivo che ha portato a un successo di rilievo, anche se non è stata raggiunta la qualificazione alla Final Four, obiettivo che avrebbe rappresentato un traguardo storico.
La stagione continentale di una squadra che ha saputo misurarsi alla pari con le corazzate del panorama internazionale si chiude con un successo di prestigio che, se possibile, alimenta quel pizzico di rammarico per non aver centrato una qualificazione alla Final Four che sarebbe stata storica. Nell’incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Quarter Final Stage di Champions League l’AN Brescia espugna Belgrado superando 18-17 il Novi Beograd. La truppa allenata da Sandro Bovo si congeda così con una prova maiuscola che, semmai ce ne fosse ancora bisogno, legittima l’inesorabile percorso di crescita della formazione lombarda. Forse solo un pizzico di esperienza in più è mancato per riuscire a centrare il risultato pieno che sarebbe stato ampiamente meritato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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