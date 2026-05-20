L’AN Brescia si congeda dalla Champions League con il prestigioso blitz di Belgrado

L’AN Brescia ha concluso la sua partecipazione alla Champions League con una vittoria in trasferta contro una squadra di Belgrado. La squadra ha affrontato diverse sfide nel corso della competizione, riuscendo a competere con alcune delle principali formazioni internazionali. La stagione si è chiusa con un risultato positivo che ha portato a un successo di rilievo, anche se non è stata raggiunta la qualificazione alla Final Four, obiettivo che avrebbe rappresentato un traguardo storico.

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