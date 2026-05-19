Champions League si chiude la seconda fase Recco e Brescia si testano in vista del Classico

Si conclude la seconda fase della Champions League, con Recco e Brescia che si preparano al prossimo Classico. Recco ha già raggiunto l’obiettivo prefissato all’inizio della stagione, mentre Brescia, pur non essendo tra le quattro squadre che si giocheranno il titolo, ha affrontato con determinazione le principali avversarie internazionali. La competizione ha visto entrambe le squadre impegnate in incontri decisivi, che hanno delineato il loro percorso nelle fasi successive del torneo.

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La prima ha già centrato l’obiettivo prefissato ad inizio stagione. La seconda non è riuscita ad entrare nel novero delle magnifiche quattro che si contenderanno il titolo, ma ha sfidato a viso aperto le big del panorama internazionale. Pro Recco e AN Brescia tornano in acqua per concludere il loro cammino nella seconda fase del massimo torneo continentale per club. Negli incontri valevoli per la sesta ed ultima giornata del Quarter Final Stage di Champions League i liguri affrontano alla Sciorba, fischio di inizio previsto domani alle 20:30, il fanalino di coda Waspo 98 Hannover, mentre i lombardi sfidano in trasferta, con identico orario di inizio, il Novi Beograd. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Champions League, si chiude la seconda fase. Recco e Brescia si testano in vista del Classico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Champions League, Eintracht-Atalanta: la conferenza stampa integrale di Palladino Sullo stesso argomento Champions League pallanuoto, Pro Recco e Brescia in vasca su Sky e NOWLa quarta giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League in diretta il 21 e 22 aprile: sfide decisive per le italiane nella... Champions League di pallanuoto: AN Brescia e Pro Recco in diretta su SkyTerza giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: AN Brescia sfida il Novi Beograd, mentre la Pro Recco vola in Germania... [Vitiello] Da Igli Tare a Giorgio Furlani, tutti sono sotto scrutinio, e tra una settimana avremo un quadro più chiaro della possibile ristrutturazione del club. Stiamo aspettando l'ultima giornata di stagione, quando la qualificazione per la Champions League potre reddit Sunderland e Manchester United non riescono a segnare e la gara dello Stadium of Light si chiude senza gol. I Red Devils sono già aritmeticamente sicuri della qualificazione alla prossima Champions League, ma si salvano grazie agli ottimi interventi di Sen x.com Champions League, si chiude la seconda fase. Recco e Brescia si testano in vista del ClassicoLa prima ha già centrato l'obiettivo prefissato ad inizio stagione. La seconda non è riuscita ad entrare nel novero delle magnifiche quattro che si ... oasport.it Champions. Mercoledì si chiude la fase dei quarti di finaleSi conclude mercoledì la fase dei quarti di finale della Champions League. Nella sesta giornata la Pro Recco, già con il pass per la Final Four a Malta giovedì 11 e sabato 13 giugno, attende alle 20:3 ... federnuoto.it