LIVE Brescia-Olympiacos 0-0 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | si parte!
Alle 7.59 si è aperto il match tra Brescia e Olympiacos nella Champions League di pallanuoto 2026. La partita è iniziata con il possesso della squadra di casa, e alle 20.26 gli atleti sono entrati in piscina pronti per il fischio di inizio. La diretta si dedica a seguire ogni azione e aggiornare costantemente il punteggio, che al momento è fermo sullo 0-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.59? Inizia la partita, palla al Brescia. 20.26 Atleti in piscina, tra poco il via del match. 20.21 Per sperare ancora nella qualificazione serve una vittoria del Brescia. 20.16 La classifica momentanea è: 1. CNAB 12pts, 2. Olympiacos 6pts, 3. Brescia 3pts, 4. NBG 3pts. 20.11 Questa invece la rosa greca: 1 ZERDEVAS Emmanouil 2 ANGYAL Daniel 3 LYKOUDIS Spyridon 4 GENIDOUNIAS Konstantinos 5 FOUNTOULIS Ioannis 6 GOUVIS Konstantinos 7 ZALANKI Gergo 8 DIMOU Dimitrios 9 ALAFRAGKIS Ioannis 10 KAKARIS Konstantinos 11 NIKOLAIDIS Dimitrios 12 PAPANASTASIOU Alexandros 13 TZORTZATOS Panagiotis 14 POUROS Evangelos 20.🔗 Leggi su Oasport.it
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