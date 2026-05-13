LIVE Brescia-Olympiacos 0-0 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 7.59 si è aperto il match tra Brescia e Olympiacos nella Champions League di pallanuoto 2026. La partita è iniziata con il possesso della squadra di casa, e alle 20.26 gli atleti sono entrati in piscina pronti per il fischio di inizio. La diretta si dedica a seguire ogni azione e aggiornare costantemente il punteggio, che al momento è fermo sullo 0-0.

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