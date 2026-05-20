A Lamezia, un pilota è stato ferito al collo durante un episodio ancora in fase di chiarimento. Dopo l'aggressione, l'aggressore si è allontanato a bordo di un'auto, facendo perdere le sue tracce prima che potessero intervenire le forze dell'ordine. Non sono stati forniti dettagli sull'identità del cittadino straniero coinvolto né sulle modalità con cui l'autore sia riuscito a fuggire senza essere intercettato immediatamente. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.

? Domande chiave Come ha fatto l'aggressore a fuggire senza essere intercettato subito?. Chi è il cittadino straniero che ha colpito il pilota?. Quali dettagli riveleranno le telecamere sulla traiettoria dell'auto in fuga?. Perché la sicurezza del parcheggio aeroportuale è risultata così vulnerabile?.? In Breve Polizia di frontiera analizza telecamere per tracciare traiettoria auto del sospettato straniero.. Aggressione nel parcheggio solleva dubbi sulla sicurezza delle aree esterne dello scalo.. Indagini mirano a verificare l'efficacia dei controlli nei punti di accesso aeroportuali.. Un pilota di Canadair è stato ferito con un coltello nel parcheggio dell’aeroporto di Lamezia Terme, finendo d’urgenza al nosocomio locale dopo l’aggressione subita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamezia, pilota ferito al collo: caccia all’aggressore in auto

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