Notte di sangue ai Navigli | 30enne ferito al collo caccia all’aggressore

Nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona dei Navigli, un uomo di 30 anni è stato ferito con colpi di arma da taglio al collo e alla testa in via Barbavara. Soccorso immediatamente, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando l’autore dell’aggressione. Finora non sono stati resi noti dettagli sull’identità dell’uomo o sulle circostanze dell’incidente.

Un uomo di 30 anni è stato trasportato d’urgenza al Niguarda in codice rosso dopo essere stato ferito da fendenti al collo e alla testa in via Barbavara, nella zona dei Navigli, durante la notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. L’aggressione violenta si è scatenata intorno alle ore 3.30 del mattino, quando il silenzio delle strade milanesi è stato spezzato dall’emergenza gestita dall’Areu. La vittima, un trentenne, ha subito ferite di estrema gravità che hanno richiesto l’intervento immediato sia di un’ambulanza che di un’automedica inviati dalla centrale operativa del 118. Nonostante la criticità del quadro clinico, i sanitari hanno riferito che il giovane appariva sveglio e cosciente durante il tragitto verso il pronto soccorso, dove è stato preso in carico con la massima priorità medica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di sangue ai Navigli: 30enne ferito al collo, caccia all’aggressore Notizie correlate Lutto a Copertino: ucciso col proiettile al collo, caccia all’aggressoreIl tragico decesso di Stefano Toneo, avvenuto nelle ore notturne in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile al collo, ha scosso la... Lite a Sondrio degenera nel sangue, 30enne estrae una mannaia e colpisce un uomo al collo: arrestatoEseguito un arresto per tentato omicidio a Sondrio, dove un uomo di 30 anni di origini straniere è stato fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: TG5: Una notte di sangue tra Marche e Veneto Video; NOTTE DI SANGUE TRA LE CALLI VENEZIANE; Il gip ricostruisce la notte di sangue a Torre Canne: troppi dubbi sulla legittima difesa; ? Notte di sangue in città: un uomo ucciso a coltellate. Notte di sangue a Monserrato, muratore 23enne ucciso a colpi di pistola: si indaga sull'omicidioUn giovane muratore di 23 anni, residente a Villacidro, è morto nella notte dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto a Monserrato. notizie.it Induno Olona, notte di sangue in via Porro: un morto per omicidio, due feriti gravissimiDramma dopo la mezzanotte nel Varesotto. In strada sono intervenuti i soccorsi con tre ambulanze, automedica ed elisoccorso. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. A Induno Olona la notte ... alphabetcity.it IL VIDEO In corso i rilievi della Scientifica. L'episodio è avvenuto questa notte all'interno dell'area delle case popolari lungo la strada che collega via Imperatore Federico con via Andrea Cirrincione - facebook.com facebook A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza x.com