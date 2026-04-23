Gambizzato il titolare di una sala scommesse di Velletri | è il cugino del boss Elvis Demce al 41 bis

A Velletri, il titolare di una sala scommesse è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco e ferito, secondo quanto riferito. La vittima è il cugino di un noto narcotrafficante attualmente detenuto al regime di 41 bis. La polizia sta indagando sull’episodio, che si verifica in un momento in cui sono in corso verifiche sulle attività illecite collegate alle persone coinvolte. La dinamica dell’accaduto non è ancora completamente chiarita.

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