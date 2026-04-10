Roma sequestro da 1 milione di euro al boss del narcotraffico Leandro Bennato | è detenuto al 41 bis
I carabinieri hanno sequestrato un patrimonio di un milione di euro a Leandro Bennato, considerato un boss del narcotraffico nella capitale. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito nell’ambito di un procedimento in cui Bennato si trova in regime di carcere al 41 bis. La misura interessa beni riconducibili all’indagato, che sono stati sottoposti a confisca. Bennato è attualmente detenuto in carcere in via preventiva.
I carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo al patrimonio del boss del narcotraffico romano Leandro Bennato al 41 bis. Un milione di euro tra case, terreni e conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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