Eleganza minimal e glamour contemporaneo per Laila Hasanovic al Festival di Cannes. La modella danese, compagna di Jannik Sinner, ha catturato l’attenzione sul red carpet della première di "Bitter Christmas", il nuovo film di Pedro Almodóvar in concorso alla Croisette. Sul tappeto rosso il regista spagnolo era accompagnato dal cast del film, tra cui Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia e Rossy de Palma. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cannes 2026, la fidanzata di Sinner Laila Hasanovic incanta sul red carpet

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