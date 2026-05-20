Durante il periodo di preparazione per il torneo di Parigi, la fidanzata di Sinner ha attirato l’attenzione a Cannes. La donna si trovava in città, dove ha partecipato a un evento pubblico, attirando l’attenzione dei presenti. Mentre il tennista si prende una pausa dagli impegni ufficiali, la sua compagna è apparsa in pubblico in diverse occasioni, mostrando un interesse per le manifestazioni culturali e sociali locali. La presenza della donna ha generato qualche commento tra i partecipanti all’evento.

Dopo aver gioito sugli spalti del Foro Italico a Roma per la vittoria del suo fidanzato, Jannik Sinner, Laila Hasanovic è volata a Cannes dove ha brillato sulla passerella del Festival del Cinema. I due, innamoratissimi, passeranno qualche giorno separati, con il numero 1 al mondo che si sta riposando in Alto Adige in vista degli impegni al Roland Garros. Sinner è arrivato a Sesto Pusteria con un jet privato nella serata di lunedì e da qui ripartirà direttamente per Parigi nella giornata di giovedì. "Lo lasceremo tranquillo" ha detto il sindaco della cittadina, anticipando come il campione abbia bisogno di pace e tranquillità per ritrovare le forze dopo gli impegni delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner incanta Cannes

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Laila Hasanovic è la maledizione segreta di Sinner I fan sono divisi

Sullo stesso argomento

Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic sul red carpet a Cannes 2026Eleganza minimal e glamour contemporaneo per Laila Hasanovic al Festival di Cannes 2026.

Laila Hasanovic conquista Cannes, la fidanzata di Sinner sfila con l’abito da ‘sposina’(Adnkronos) – Mentre Jannik Sinner festeggia il trionfo agli Internazionali, la fidanzata Laila Hasanovic conquista i fotografi sul red carpet di...

Laila Hasanovic conquista Cannes: sul red carpet un abito orchidea per la fidanzata di Sinner x.com

Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner incanta CannesLaila Hasanovic, la modella fidanzata di Jannik Sinner, ha incantato il red carpet del Festival di Cannes, un abito da sogno ... gazzetta.it

L'egemonia di Laila Hasanovic, l'indiscussa regina con Jannik Sinner si è presa anche gli Internazionali di RomaLaila Hasanovic, fidanzata influencer di Jannik Sinner, ha sfoggiato abiti e accessori iconici: eventi e occasioni di lavoro la vedono sempre più in primo piano anche agli Internazionali ... sport.virgilio.it