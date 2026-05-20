Lagonegrese | smantellata rete di spaccio tra Rotonda e altre zone

I Carabinieri di Lagonegrese hanno smantellato una rete di spaccio operante tra Rotonda e altre zone. Le indagini sono state avviate a seguito di un episodio violento che ha coinvolto la zona, portando all'identificazione di diversi soggetti coinvolti. La rete locale di spaccio era collegata ai mercati di Napoli e Roma, attraverso canali di approvvigionamento e distribuzione. Sono state eseguite diverse perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti durante le operazioni.

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? Domande chiave Quale violento episodio ha scatenato le indagini dei Carabinieri a Rotonda?. Come si collegava la rete locale ai mercati di Napoli e Roma?. Chi sono i soggetti coinvolti nelle misure restrittive della Procura?. Dove si diramavano i canali di approvvigionamento oltre i confini lucani?.? In Breve Indagini avviate a settembre 2024 dopo aggressione con coltello a Rotonda.. Spaccio coinvolgeva anche i comuni di Viggianello, Lauria e Francavilla in Sinni.. Canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e Calabria.. Tre arresti ai domiciliari e tre misure di obbligo di dimora applicate.. Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri e poste ai domiciliari a Rotonda, nel Lagonegrese, dopo che le indagini hanno smantellato una fitta rete di spaccio di cocaina attiva tra diversi comuni della zona sud della Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lagonegrese: smantellata rete di spaccio tra Rotonda e altre zone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz antidroga dei carabinieri, 7 misure cautelari: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crackUn’operazione articolata, costruita nel tempo attraverso riscontri investigativi puntuali, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari... Dragona: smantellata rete di spaccio nel parcheggioNel cuore pulsante di Dragona, quartiere del X municipio Mare a Roma, la Guardia di Finanza ha smantellato una rete di spaccio operante direttamente...