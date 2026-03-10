Dragona | smantellata rete di spaccio nel parcheggio

Nella zona di Dragona, nel quartiere del X municipio Mare a Roma, la Guardia di Finanza ha smantellato una rete di spaccio che operava nel parcheggio di un fast food. L’intervento ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte e al sequestro di droga e denaro. L’operazione si è svolta nelle prime ore del mattino, con un intervento rapido e mirato.

Nel cuore pulsante di Dragona, quartiere del X municipio Mare a Roma, la Guardia di Finanza ha smantellato una rete di spaccio operante direttamente nel parcheggio di un fast food. Due uomini, uno italiano e uno romeno, sono stati arrestati mentre tentavano di vendere cocaina e crack in un’area pubblica affollata da clienti e passanti. L’intervento dei militari della compagnia pronto impiego di Ostia ha portato al sequestro di circa 10 grammi di stupefacenti già confezionati per la vendita al dettaglio, insieme a diversi telefoni cellulari utilizzati per gestire le ordinazioni. Questo episodio non è un fatto isolato, ma riflette una dinamica che sta diventando sempre più preoccupante nelle periferie della Capitale, dove i luoghi di aggregazione come i parcheggi diventano teatri di traffici illeciti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dragona: smantellata rete di spaccio nel parcheggio Articoli correlati Roma: spaccio di droga nel parcheggio del locale a Dragona, due arrestiDue uomini, uno di nazionalità italiana e l’altro romena, sono stati arrestati dalla guardia di finanza della compagnia di Ostia mentre smerciavano... Dragona, spaccio nel parcheggio del fast food: due arrestiOstia, 10 marzo 2026 – Un parcheggio affollato, il viavai dei clienti nei pressi di un fast food e una consegna di droga interrotta dal blitz dei...