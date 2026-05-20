Lago di Garda più fondi per la sicurezza | il Veneto rafforza il presidio sul Benaco

La Regione del Veneto ha deciso di incrementare i fondi destinati alle operazioni di controllo e soccorso sul Lago di Garda, rafforzando così la presenza delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza lungo il bacino lacustre. La scelta segue una precedente pianificazione e mira a migliorare la gestione delle criticità legate alla sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano l’area. L’operazione coinvolge risorse aggiuntive rispetto al budget già previsto per le attività di vigilanza e intervento sul lago.

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