Lago di Garda più fondi per la sicurezza | il Veneto rafforza il presidio sul Benaco
La Regione del Veneto ha deciso di incrementare i fondi destinati alle operazioni di controllo e soccorso sul Lago di Garda, rafforzando così la presenza delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza lungo il bacino lacustre. La scelta segue una precedente pianificazione e mira a migliorare la gestione delle criticità legate alla sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano l’area. L’operazione coinvolge risorse aggiuntive rispetto al budget già previsto per le attività di vigilanza e intervento sul lago.
La Regione del Veneto rinnova il proprio impegno per la sicurezza sul Lago di Garda e aumenta le risorse destinate alle attività di controllo e soccorso sul Benaco. La giunta regionale ha infatti approvato lo schema di Protocollo d’intesa per il 2026 che coinvolge il ministero delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Controlli ai locali sul lago di Garda, licenza sospesa a una discoteca: irregolarità sulla sicurezzaBrescia, 14 marzo 2026 – Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, insieme ad Ats e Polizie Locali, in azione per un monitoraggio...
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva all'unanimità Progetto di legge che tutela l'ecosistema del lago di GardaIl Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all'unanimità il Progetto di legge n.
Lago di Garda, dal 16 maggio parte l’orario estivo della navigazione: più corse e collegamenti rapidi | TUTTI GLI ORARI facebook
Rapporto Venezia lago di Garda (Riva)? reddit
Bandiere Blu 2026: da Limone del Garda a Lipari, le spiagge più belle d’Italia. In cima alla classifica la #Liguria, poi Puglia e Calabria. #Tg1 Elena Biggioggero x.com
Vacanze sul lago 365 giorni: Falkensteiner tra Garda e VeldenIl nuovo Resort Lake Garda di Salo e lo storico castello sul Wörthersee, in Carinzia, diventano due interpretazioni della stessa idea: il lago come stile di vita, non piu alternativa stagionale a mare ... tgcom24.mediaset.it
Lago di Garda, dal 16 maggio parte l’orario estivo della navigazione: più corse e collegamenti rapidi | TUTTI GLI ORARIScatterà da sabato 16 maggio 2026 il nuovo orario estivo del servizio pubblico di linea della Navigazione Lago di Garda, che resterà operativo fino al 4 ... bsnews.it