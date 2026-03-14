Nella giornata del 14 marzo 2026, forze dell’ordine e enti di controllo hanno effettuato controlli congiunti in diverse località del Bresciano, concentrandosi sui locali lungo il lago di Garda. Durante le verifiche, una discoteca ha ricevuto la sospensione della licenza a causa di irregolarità riscontrate sulla sicurezza. L’operazione ha coinvolto la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, l’Ats e le Polizie Locali.

Brescia, 14 marzo 2026 – Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, insieme ad Ats e Polizie Locali, in azione per un monitoraggio nel Bresciano. Dalla giornata di giovedì fino alle prime luci dell'alba di oggi, un dispositivo interforze ha setacciato le aree del Garda - tra Desenzano, Lonato, Salò e Roè Volciano - e il comune di Montichiari, seguendo le direttive del Questore Paolo Sartori emerse durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sigilli a una discoteca. Nella notte tra venerdì e sabato, è stato effettuato un controllo all'interno di una discoteca nell'alto Garda. Le attività ispettive... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli ai locali sul lago di Garda, licenza sospesa a una discoteca: irregolarità sulla sicurezza

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