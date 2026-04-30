Niente fumo su tutta l’area dell’arenile durante la stagione balneare

Il Comune di Jesolo ha emanato una nuova ordinanza balneare valida per il 2026, che vieta il fumo su tutta l’area dell’arenile durante la stagione balneare. La normativa mira a garantire un ambiente più pulito e sicuro per i bagnanti, rafforzando le regole e migliorando i servizi lungo l’intero litorale in vista dell’estate. La misura si aggiunge alle altre disposizioni adottate per rendere la spiaggia più vivibile e ordinata.

Con la nuova ordinanza balneare 2026, il Comune di Jesolo introduce misure concrete per una spiaggia più vivibile, sostenibile e ordinata, rafforzando regole e servizi lungo tutto il litorale in vista della stagione estiva. Il provvedimento sarà in vigore da domani, venerdì primo maggio. Tra le.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate "Subito un piano dell’arenile per rilanciare tutta Cervia""La spiaggia deve essere tutelata, valorizzata e pensata come parte integrante della città: non solo concessioni o ombrelloni, ma un motore di... Napoli, al via la stagione balneare 2026: mare “eccellente” su gran parte del litoraleDal 1° maggio al 30 settembre mare balneabile su gran parte del litorale: “eccellente” a Posillipo e Caracciolo Il sindaco di Napoli, Gaetano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Regno Unito: via libera alla legge antifumo; Mouse: P.I. for Hire, Recensione: tutto fumo e niente cacio; Screening oncologici: i 3 esami gratuiti che possono salvare la vita; Fumo sulle spiagge di Roma: divieto entro 5 metri dalla battigia e aree dedicate dal 2026. Niente fumo, meno alcol e poco sale. Risultato: 37 milioni di morti evitate. Le tre mosse, targate ONU, validate da uno studio su LancetMeno morti per cancro, diabete e malattie polmonari e cardio vascolari. Un obiettivo raggiungibile entro il 2025 se si seguiranno i consigli dell'Onu. Lo conferma un’analisi dell’Imperial College di ... quotidianosanita.it Jesolo dice stop al fumo in tutta la spiaggia: una scelta che protegge mare, sabbia e saluteNiente più sigarette sull’arenile. Il comune di Jesolo (Venezia) compie un passo deciso nella tutela del suo litorale estendendo il divieto di fumo a tutta la spiaggia, dopo il primo intervento dello ... greenme.it Questo è il risultato del filler labbra eseguito alla mia paziente, dopo 15 giorni. Come limitare il gonfiore e la formazione di edemi post trattamento Vi lascio qualche indicazione niente fumo o alcolici nelle 48h che precedono il trattamento evitare ass - facebook.com facebook