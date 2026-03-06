Attività musicali parcheggi e ripascimento della spiaggia | ecco le linee per la stagione balneare 2026

Per la stagione balneare 2026 sono state definite nuove linee guida che riguardano le attività musicali serali, con il rinnovo del protocollo specifico. La richiesta delle autorizzazioni sarà semplificata e potrà essere fatta interamente online. Inoltre, è prevista a breve l’approvazione di un nuovo Piano per l’utilizzo dell’arenile, mentre si prosegue con i lavori di ripascimento della spiaggia e la gestione dei parcheggi.

Rinnovo del protocollo per le attività musicali serali; massima velocizzazione nella richiesta delle autorizzazioni, che sarà effettuata online; approvazione del nuovo Piano per l'utilizzo dell'arenile a breve. "Ci muoveremo come gli scorsi anni – ha affermato l'assessore Cosentino – dal momento che il protocollo d'intesa per la stagione estiva, da rinnovare, ha funzionato. Sulla scia dell'accordo dello scorso anno verrà siglata una nuova convenzione tra Comune di Latina e associazioni di categoria del settore balneare, in rappresentanza dei concessionari degli stabilimenti operanti sull'arenile demaniale marittimo e pubblici esercizi. Questo stabilirà un numero massimo di eventi di intrattenimento musicale per ogni singola attività, distribuiti nell'arco della stagione balneare secondo un cronoprogramma da rispettare.