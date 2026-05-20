L' aeroporto di Perugia cambia passo | Un milione di passeggeri hub internazionali e Milano

L’aeroporto di Perugia si prepara a incrementare il numero di passeggeri, puntando a raggiungere un milione di utenti. Sono previsti voli internazionali e collegamenti con Milano, con l’obiettivo di migliorare i servizi e ampliare la rete di rotte. La gestione dello scalo viene considerata come un’attività aziendale, mantenendo un rapporto con le autorità politiche, ma senza dipendere da esse. La strategia mira a favorire lo sviluppo economico della regione attraverso l’aeroporto.

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