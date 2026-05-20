L' aeroporto di Perugia cambia passo | Un milione di passeggeri hub internazionali e Milano
L’aeroporto di Perugia si prepara a incrementare il numero di passeggeri, puntando a raggiungere un milione di utenti. Sono previsti voli internazionali e collegamenti con Milano, con l’obiettivo di migliorare i servizi e ampliare la rete di rotte. La gestione dello scalo viene considerata come un’attività aziendale, mantenendo un rapporto con le autorità politiche, ma senza dipendere da esse. La strategia mira a favorire lo sviluppo economico della regione attraverso l’aeroporto.
“Gestire un aeroporto come un’azienda e non una emanazione della politica, ma collegato alla politica in quanto strumento importante per lo sviluppo dell’Umbria”. Sono le prima parole di Andrea Ragnetti da presidente del consiglio di amministrazione dell’aeroporto di Perugia.Uno scalo aereo nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Nuovo picco di traffico aeroporto dellUmbria oltre i 600 mila passeggeri annui nel 2025
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