Caos internazionale? L' aeroporto Marconi non si ferma e supera il milione di passeggeri

Nonostante le tensioni geopolitiche e le incertezze sui mercati internazionali, l’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi ha superato il milione di passeggeri. La crescita si è mantenuta costante anche in periodi di instabilità globale, senza registrare rallentamenti o interruzioni nelle operazioni quotidiane. Il traffico aereo ha resistito alle difficoltà, confermando la capacità dello scalo di gestire un volume elevato di viaggiatori.

Nonostante il contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e incertezze sui mercati, l’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi continua a crescere. Ad aprile 2026 lo scalo bolognese ha superato nuovamente quota un milione di passeggeri, registrando il miglior mese di aprile della sua.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Aeroporto Umbria: voli record e sfida verso il milione di passeggeriL’aeroporto dell’Umbria ha resistito senza subire interruzioni nei collegamenti aerei nonostante le recenti difficoltà legate all’approvvigionamento... “Si sono sentiti male!”. Caos nell’aeroporto italiano, cosa succede a 100 passeggeriC’è un momento preciso, in ogni viaggio, in cui l’attesa si trasforma in tensione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un compito difficile: raccontare la politica internazionale – 13 gennaio 2020; Caos in Mali, militari tra ritirata e purghe; Passeggero rifiuta di chiudere la telefonata durante il decollo: scoppia il caos sul volo della Delta Air Lines; Il sistema EES è operativo: 52 milioni di attraversamenti registrati, 700 minacce identificate. Sciopero dei tassisti, a Napoli caos in stazione e aeroporto: centinaia di turisti appiedatiDalla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, all'Aeroporto di Napoli-Capodichino, passando per la Stazione Marittima: centinaia i turisti appiedati ... fanpage.it Non solo caos parcheggi all'aeroporto: segnaletica e viabilità da rifare, ancora niente trenoIl problema della sosta selvaggia al San Francesco si somma alla cartellonistica scarsa sulla Centrale umbra e all'assenza della stazione nonostante un progetto già definito ... corrieredellumbria.it Nel caos gentile del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, tra i grandi generali dell'editoria che marciano in ordine sparso, ci sarà una piccola tenda di provincia chiamata Monetti Editore. Lì, le parole non chiedono il permesso di entrare nei generi, n - facebook.com facebook DERBY E FINALE DEGLI INTERNAZIONALI: A ROMA SI RISCHIA IL CAOS NEL WEEKEND DEL 17 MAGGIO x.com