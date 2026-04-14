Aeroporto Umbria | voli record e sfida verso il milione di passeggeri

L'aeroporto dell'Umbria ha registrato un aumento di voli e ha superato i record di passeggeri, avvicinandosi al milione di persone trasportate. Nonostante le difficoltà legate alla fornitura di carburante che hanno coinvolto altri aeroporti italiani, questa struttura ha mantenuto regolarmente i collegamenti aerei senza interruzioni. La crescita del traffico ha portato l'aeroporto a consolidare il suo ruolo nella rete nazionale.

L’aeroporto dell’Umbria ha resistito senza subire interruzioni nei collegamenti aerei nonostante le recenti difficoltà legate all’approvvigionamento di carburante che hanno colpito altri scali della penisola. Durante la conferenza per il termine del mandato di gestione avvenuta presso lo scalo, è emerso come la stabilità dei voli sia un indicatore della fiducia riposta dalle compagnie aeree nell’infrastruttura locale. Crescita record e nuovi obiettivi strategici. I numeri che descrivono l’andamento dello scalo parlano chiaro: nel corso del 2025 sono stati registrati 620.400 passeggeri, segnando un incremento del 68% rispetto ai flussi del 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aeroporto Umbria: voli record e sfida verso il milione di passeggeri Leggi anche: L’Aeroporto di Reggio Calabria batte ogni record: ha chiuso il 2025 con 1 milione di passeggeri, +33 Aeroporto di Parma, fase di rilancio: nuovi voli e crescita dei passeggeriL’aeroporto di Parma guarda al futuro con segnali positivi di crescita e nuove prospettive.