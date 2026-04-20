Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Como per aver tentato di rubare e aver danneggiato alcune vetrine di esercizi commerciali nel centro della città. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni e hanno identificato i responsabili, che ora dovranno rispondere di tentato furto aggravato e danneggiamento. La vicenda si è svolta nel corso di un intervento di routine nelle prime ore del mattino.

Due denunce per tentato furto aggravato e danneggiamento a Como nella mattinata di ieri. I provvedimenti sono stati notificati a un 25enne marocchino senza fissa dimora e a una 20enne italiana residente a Carlazzo, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia. I due sono accusati di aver tentato di colpire esercizi commerciali nel centro cittadino nella notte del 15 aprile. Le indagini e la notifica dei provvedimenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina di ieri gli agenti hanno notificato ai due giovani un rintraccio di polizia, a seguito delle indagini avviate dopo i fatti avvenuti nella notte del 15 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Assalto alle vetrine a Como: coppia di giovani denunciata per tentato furto e danni

Notizie correlate

Furto al chiosco e vetrina presa a sassate: denunciata una coppia di giovaniLa polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 25enne marocchino senza fissa dimora e una 20enne italiana residente a Carlazzo,...

Furto di rame a Toano, coppia denunciata dai carabinieriToano (Reggio Emilia), 3 aprile 2026 – Una canala in rame di tre metri rubata dal retro della parrocchia di San Michele Arcangelo a Cavola di Toano.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Assalto alla banca di Lavello | tra chiodi e diversivi a Venosa.

Assalto in gioielleria, banditi armati fuggono via con gioielli e orologiArmati di pistola hanno fatto irruzione poco dopo l’apertura del centro commerciale: l’allarme a Euroma2 è scattato questa mattina intorno alle 10. I rapinatori, almeno sei uomini con tute nere, borso ... internapoli.it

Assalto coi martelli in gioielleria. Vetrine spaccate e fuga con la merceSono entrati in tre, con il volto coperto da cappucci e impugnando dei martelli. Hanno quindi fatto pochi passi all’interno del centro commerciale Il Parco di Calenzano, che ospita anche l’Iper ... lanazione.it