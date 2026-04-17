La denuncia di Valeria | Mi hanno rubato la carrozzina aiutatemi

Una giovane insegnante di Filosofia a Milano ha fatto un appello pubblico per chiedere aiuto dopo che qualcuno ha rubato la sua carrozzina. La donna, originaria di una regione del sud Italia, ha raccontato che la carrozzina si trovava nell’androne del suo edificio e che ora si trova senza. Ha invitato chiunque abbia notizie a contattarla per poterla ritrovare.

L'appello della giovane pugliese che insegna Filosofia a Milano: "Si trovava nell'androne, ora non so come fare." .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La denuncia di Valeria: "Mi hanno rubato la carrozzina, aiutatemi" Notizie correlate Leggi anche: "Mi hanno rubato l'auto di cui, da disabile, non posso fare a meno, aiutatemi": l'appello di Claudia e la solidarietà del sindaco "Mi hanno rubato soldi e smartphone", ma la denuncia era falsaProtagonista della vicenda, avvenuta a Ortisei, è stato un giovane originario di Latina, poi denunciato per simulazione di reato e falsità ideologica... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valeria Geremia presenta il suo progetto per San Bonifacio; Mattino Cinque: Napoli, barelle abusive a noleggio davanti al pronto soccorso Video; Processo Pierina, Dassilva contro l’ex amante: Manuela copre qualcuno o se stessa; Elettropop e cantautorato: per Sagrantino wine & performance ‘La Musica diSturba’ di Valeria Sturba L. Pierina Paganelli: lunedì la deposizione di Valeria/ La sua versione: Uccisa dai Bianchi dopo un litigioLunedì attesa la deposizione di Valeria Bartolucci nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli: è l'unico alibi per Louis Dassilva Dopo mesi di continui rinvii dettati da questo o quell’altro ... ilsussidiario.net Valeria Marini, le finte scuse di Nino Frassica in tv. Lei si arrabbia e la polemica va avantiNon si placa la polemica nata dopo l’ultimo Festival di Sanremo tra Valeria Marini e Nino Frassica. Nell’ultima puntata di Che tempo che fa, il comico siciliano ha affrontato la questione con una ... dilei.it Valeria Bosoni, che assieme al fratello Marco gestisce in via Rossini una vetrina simbolo del commercio varesino, annuncia la fine di un'avventura familiare nata agli inizi del '900 a Biumo Inferiore e cresciuta in Vicolo Canonichetta: «Mio nonno casbenatt face - facebook.com facebook