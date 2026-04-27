Forzano la porta blindata e fanno razzia di gioielli | ladri in casa di una 54enne

Nella notte, alcuni ladri hanno forzato una porta blindata e sono entrati nell’abitazione di una donna di 54 anni. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro armadi e cassetti, rubando diversi gioielli. Non sono stati ancora chiariti i dettagli su come siano riusciti a entrare o se ci siano testimoni. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Come abbiano fatto non è chiaro. Ma sono riusciti a forzare la porta blindata e, intrufolatisi nell'abitazione, a mettere a soqquadro armadi e cassetti. Colpo grosso nella residenza, in via Acrone, di una cinquantaquattrenne di Agrigento da dove sono stati portati via tutti i gioielli della donna.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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