Due studenti dell' alberghiero De Cecco sul podio ai campionati della cucina italiana

Due studenti dell’alberghiero De Cecco di Pescara sono saliti sul podio ai campionati della cucina italiana Fic 2026 di Rimini. Si tratta di Paola Di Evangelista, della classe V Enogastronomia sezione B, e Diego Di Berardino, della sezione D. Entrambi hanno rappresentato l’istituto Ipssar “De Cecco” durante la competizione, distinguendosi tra i partecipanti provenienti da tutta Italia.