Due studenti dell' alberghiero De Cecco sul podio ai campionati della cucina italiana
Due studenti dell’alberghiero De Cecco di Pescara sono saliti sul podio ai campionati della cucina italiana Fic 2026 di Rimini. Si tratta di Paola Di Evangelista, della classe V Enogastronomia sezione B, e Diego Di Berardino, della sezione D. Entrambi hanno rappresentato l’istituto Ipssar “De Cecco” durante la competizione, distinguendosi tra i partecipanti provenienti da tutta Italia.
«Sono gli studenti Paola Di Evangelista, classe V Enogastronomia sezione B, e Diego Di Berardino, classe V Enogastronomia sezione D, ad aver portato il nome e la professionalità dell’istituto Alberghiero Ipssar “De Cecco” di Pescara sul podio ai campionati di cucina italiani Fic 2026 di Rimini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Terni, il Pampetatino sul podio dei Campionati della cucina italiana: “Piatto originale del territorio” LA RICETTAGli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D’Aquisto hanno conquistato la medaglia di bronzo.
Terni, il Pan petatino sul podio dei Campionati della cucina italiana: “Piatto originale del territorio” LA RICETTAGli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D’Aquisto hanno conquistato la medaglia di bronzo.
Tutti gli aggiornamenti su Due studenti.
Temi più discussi: Due studenti dell'alberghiero De Cecco sul podio ai campionati della cucina italiana; Due studenti di Pescara sul podio dei Campionati di Cucina Fic 2026; Studenti-cuochi a lezione di km 0 . La sfida ai fornelli dell’Alberghiero per il concorso tra agri-chef; In val di Fiemme protagonisti gli studenti di La Spezia, le Olimpiadi un banco di prova anche nella formazione: Un grande impegno.
Due studenti di Pescara sul podio dei Campionati di Cucina Fic 2026Due studenti dell'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco' di Pescara sul podio dei Campionati di Cucina Italiani Fic 2026 di Rimini. (ANSA) ... ansa.it
Riapre il bar del Centro Valloni con gli studenti dell’Istituto Alberghiero MalatestaStudenti in servizio dalle 8 alle 14 per un’esperienza lavorativa e di comunità ... altarimini.it
Crisi in Medio Oriente: ci sono anche studenti lecchesi bloccati a Dubai. Si tratta di undici ragazzi, con due insegnanti, dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. La Farnesina è al lavoro per garantire il rientro in sicurezza - facebook.com facebook
Due studenti di Pescara sul podio dei Campionati di Cucina Fic 2026 #ANSA x.com