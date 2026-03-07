Doppio successo per l’istituto Antonello | premiati due studenti tra cucina e mixology

Due studenti dell’istituto superiore Antonello sono stati premiati durante la quinta edizione della borsa di studio “Peppino Falconio” a Battipaglia. La cerimonia ha visto protagonisti i giovani in ambito di cucina e mixology, con riconoscimenti che hanno celebrato le loro competenze e il talento dimostrato durante l’evento. L’istituto ha così ottenuto un doppio successo in questa occasione.

Vincezo Saja e Ryan Salvatore Vitrano, iscritti presso la scuola superiore messinese, hanno trionfato in due concorsi riservati a giovani talenti e organizzati a Battipaglia Anche l'istituto superiore Antonello ha preso parte alla quinta edizione della borsa di studio "Peppino Falconio", organizzata a Battipaglia. Un appuntamento di grande valore formativo e culturale dedicato agli studenti degli istituti alberghieri e finalizzato a valorizzare il talento dei giovani e il legame tra scuola, innovazione e territorio. Lo studente ha presentato il piatto "Armonia Mediterranea", una preparazione che esprime equilibrio tra tradizione, tecnica e valorizzazione delle materie prime del territorio.